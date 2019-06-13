أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أعلن أنه سيلتقي نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، على هامش ​قمة العشرين​ التي ستعقد في ​اليابان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: ترامب سيلتقي بوتين في قمة مجموعة العشرين في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.