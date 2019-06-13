نيكي هيلي: "صفقة القرن" تضع أمن اسرائيل أولاً

لفتت المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى إنها قرأت الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة باسم "صفقة القرن"، مشيرة الى انها تضع أمن اسرائيل اولًا.
وأشارت إلى أنه "لا ينبغي على إسرائيل أن تقلق لأنه من خلال خطة السلام في الشرق الأوسط، فإن أحد الأهداف الرئيسية التي ركز عليها المستشار الاستراتيجي الأول للرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر والممثل الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات هي عدم الإضرار بمصالح الأمن القومي لإسرائيل".
وأضافت "إنهما يدركان أهمية الأمن، ويفهمان أهمية الحفاظ على سلامة إسرائيل وأعتقد أن الجميع بحاجة إلى الدخول فيها بعقل متفتح" وهاجمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إعلانه رفض الخطة الأميركية.
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