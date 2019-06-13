نيكي هيلي: "صفقة القرن" تضع أمن اسرائيل أولاً

لفتت المندوبة الأميركية السابقة لدى ​الأمم المتحدة​ نيكي هيلي إلى إنها قرأت الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني ال​إسرائيل​ي والمعروفة باسم "​صفقة القرن​"، مشيرة الى انها تضع أمن ​اسرائيل​ اولًا.

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي على إسرائيل أن تقلق لأنه من خلال خطة السلام في ​الشرق الأوسط​، فإن أحد الأهداف الرئيسية التي ركز عليها المستشار الاستراتيجي الأول للرئيس ​دونالد ترامب​ ​جاريد كوشنر​ والممثل الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات هي عدم الإضرار بمصالح ​الأمن​ القومي لإسرائيل".

وأضافت "إنهما يدركان أهمية الأمن، ويفهمان أهمية الحفاظ على سلامة إسرائيل وأعتقد أن الجميع بحاجة إلى الدخول فيها بعقل متفتح" وهاجمت الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بعد إعلانه رفض الخطة الأميركية.