ستولتنبرغ رحب بقرار واشنطن زيادة قواتها في بولندا

أعرب أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المتعلق بزيادة الوجود العسكري في ​بولندا​، قائلا: "أرحب بقرار ​الولايات المتحدة​ بزيادة قواتها في بولندا، وأن هذا يدل على التزام ​واشنطن​ ب​الأمن​ الأوروبي، وبتقوية روابطها عبر الأطلسي".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الناتو" قرر مؤخراً استثمار 269 مليون ​دولار​ لدعم نشر ​القوات​ الأمريكية في بولندا"، لافتاً إلى أن "قرار الولايات المتحدة بزيادة وجودها العسكري في بولندا سيساهم في تعزيز قوة الدفاع والردع لدى الحلف"، مذكراً أن "الناتو" لديه بالفعل حضور قوي في بولندا".