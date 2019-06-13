ترامب يلوح بعقوبات لوقف ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "يفكر في استخدام نظام العقوبات الأميركي لوقف مشروع "السيل الشمالي 2" الهادف لضخ ​الغاز​ من ​روسيا​ إلى ​ألمانيا​ مباشرة"، موضحاً "أننا نحمي ألمانيا من روسيا، روسيا تحصل على مليارات ومليارات الدولارات من ألمانيا مقابل الغاز الخاص بها".

وأشار إلى "أنني أعتقد أن ألمانيا تضع نفسها في وضع غير مؤات للغاية"، مضيفًا أن "الاعتماد على ​موسكو​ يجعل ألمانيا بالفعل رهينة لروسيا".