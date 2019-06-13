وزير خارجية المكسيك نفى وجود اي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة

أكد وزير خارجية ​المكسيك​ مارسيلو ايبرارد أنه "لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع ​الولايات المتحدة​ حول ​الهجرة​، وأن المكسيك لا تقبل أبدا بوجود عسكري أميركي على أراضيها"، مشدداً على أنه "لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ".

وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد قال إن القسم الاكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يكشف بعد.