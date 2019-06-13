وزير خارجية المكسيك نفى وجود اي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة

أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو ايبرارد أنه "لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن المكسيك لا تقبل أبدا بوجود عسكري أميركي على أراضيها"، مشدداً على أنه "لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد قال إن القسم الاكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يكشف بعد.
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