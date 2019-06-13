حكمت المحكمة العليا للتحقيق الجزائرية بايداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ​عبد المالك سلال​ في الحبس الاحتياطي وذلك بسبب تهم افساد الموجهة له. وكان قد مثل صباح اليوم سلال أمام المحكمة بشأن قضايا فساد. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين أيار 2012 حتى أيار 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال في الحبس الاحتياطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.