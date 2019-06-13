حزب جبهة التحرير الوطني تصعد و تهدد بتنحية رئيس البرلمان باستعمال " القوة"

صعّد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر من لهجته ضد معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري المنتمي إلى الحزب ذاته، لحمله على الاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني

وفي ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء، أكد محمد جميعي أن حزبه "لن يقبل ببقاء معاذ بوشارب في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبأنه بات فاقداً للشرعية".

وشدد على أنه استنفذ مع بوشارب كل الطرق الأخوية، غير أن هذا الأخير مُصرّ على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب" كما قال.

وهدد جميعي للمرة الأولى بوشارب باستعمال القوة نفسها التي استعملها الأخير عند توليه رئاسة البرلمان في شهر أكتوبر الماضي عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم من بينهم معاذ بوشارب بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد.