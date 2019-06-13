وكالات- نقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية اليوم، الأربعاء 12 جوان 2019، أنه تم إحباط محاولة إنقلابية في السودان على المجلس العسكري.
وأضافت المصادر أن المجموعة التي حاولت الانقلاب أغلبها ضباط إسلاميون.
وذكرت أنه جرى توقيف 68 ضابطا يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة.
ولم تتوفر أي تأكيدات من مصادر أخرى لهذا الخبر .
كانت هذه تفاصيل خبر قناة "العربية": إحباط محاولة إنقلابيّة يقودها ضبّاط إسلاميّون في السودان على المجلس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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