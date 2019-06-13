قناة "العربية": إحباط محاولة إنقلابيّة يقودها ضبّاط إسلاميّون في السودان على المجلس...

وكالات- نقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية اليوم، الأربعاء 12 جوان 2019، أنه تم إحباط محاولة إنقلابية في السودان على المجلس العسكري.

وأضافت المصادر أن المجموعة التي حاولت الانقلاب أغلبها ضباط إسلاميون.

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وذكرت أنه جرى توقيف 68 ضابطا يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة.

ولم تتوفر أي تأكيدات من مصادر أخرى لهذا الخبر .