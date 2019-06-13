الجيش الليبي يُسقط طائرة حربية للميليشيات في مصراتة ويؤكد مقتل قائدها

تمكن سلاح الجو الليبى من إسقاط طائرة حربية

قال الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة حربية

تمكن الجيش الليبى خلال الأسابيع القليلة الماضية من إسقاط طائرات تتبع لميليشيات طرابلس يقودها مرتزقة أجانب.

تابعة للميليشيات المسلحة فى منطقة الدافنية بمدينة مصراتة غرب البلاد.قال الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة حربيةتابعة للميليشيات المسلحة ومقتل قائدها بمنطقة الـدافنية بمدينة مصراتة.تمكن الجيش الليبى خلال الأسابيع القليلة الماضية من إسقاط طائرات تتبع لميليشيات طرابلس يقودها مرتزقة أجانب.

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