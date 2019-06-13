الصين تدين بشدة "السلوك العنيف" للمتظاهرين في هونج كونج

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بشدة "السلوك العنيف" للمتظاهرين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، ردًّا على سؤال حول مشاحنات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في هونج
وقال شوانغ إن "الحكومة المركزية الصينية ستواصل دعمها القوي لحكومة منطقة
وكانت الخارجية الصينية أكدت أمس معارضتها لأي سلوك يقوض الازدهار والاستقرار في منطقة "هونج كونج"، مشددة في الوقت نفسه على أن "شؤون هونج كونج شؤون داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأية دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيها"، مع شجبها واستنكارها لمحاولات التدخل في العملية التشريعية الطبيعية في "هونج كونج".
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