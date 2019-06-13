أبدت الأمم المتحدة قلقها تجاه استهداف جماعة الحوثيين اليمنية مطار أبها المدني بجنوب السعودية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.
وصرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء يحث فيه جميع الأطراف على منع وقوعأي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والإقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.
وذكّر المسئول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على
وصرح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أمس إصابة 26 مدنيًّا جراء استهداف الحوثيين للمطار بمقذوف سقط بصالة القدوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يقوض العملية السياسية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.