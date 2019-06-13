الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يقوض العملية السياسية في اليمن

أبدت الأمم المتحدة قلقها تجاه استهداف جماعة الحوثيين اليمنية مطار أبها المدني بجنوب السعودية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

وصرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء يحث فيه جميع الأطراف على منع وقوع

أي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والإقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.

وذكّر المسئول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على

ضرورة ضمان أمن المدنيين والبنى التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مجددا الدعوة الموجهة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين إلى إعادة الانخراط في العملية السياسية والتركيز على حوار يمني شامل في سبيل إنهاء القتال.

وصرح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أمس إصابة 26 مدنيًّا جراء استهداف الحوثيين للمطار بمقذوف سقط بصالة القدوم.