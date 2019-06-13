ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات والمدن في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 33

دمنهور 22 30

الإسكندرية 22 28

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 21 30

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 27

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 33

العريش 20 28

رفح 21 28

رأس سدر 24 33

نخل 16 31

نويبع 23 33

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 24 34

أسيوط 25 35

سوهاج 25 36

قنا 26 37

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 39

الوادي الجديد 29 39

شلاتين 23 34

أبو رماد 24 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 32 Advertisements درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 42

الرياض 26 45

المنامة 35 40

أبوظبي 31 42

الدوحة 33 44

الكويت 30 47

دمشق 14 31

بيروت 22 27

عمان 15 29

القدس 18 26

غزة 20 28

بغداد 26 44

مسقط 31 38

صنعاء 18 30

الخرطوم 28 40

طرابلس 24 32

تونس 22 36

الجزائر 20 29

الرباط 13 21

نواكشوط 20 29

أنقرة 12 26

أسطنبول 22 29

إسلام آباد 25 41

نيودلهي 32 44

جاكرتا 25 34

بكين 20 35

كوالالمبور 25 34

طوكيو 18 25

أثينا 21 33

روما 20 35

باريس 14 24

مدريد 12 26

برلين 14 30

لندن 12 18

مونتريال 11 19

موسكو 15 24

نيويورك 20 28

واشنطن 15 24

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كانت هذه تفاصيل خبر ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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