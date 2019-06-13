الكويت ترفع حالة الطوارئ وتتابع سفنها بعد الاعتداء على ناقلتي نفط

أشارت مصادر كويتية، الى قيام الجهات المختصة في الكويت باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة ورفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة سفنها في المنطقة. وذكرت مصادر صحفية، أن هذه الإجراءات الكويتية جاءت بعد حادث ناقلتي النفط في بحر عمان وما أعلنته وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة فرونت ألتير. في بحر عمان وما أعلنته وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة فرونت ألتير. ونقلت وسائل أعلام أنباء تفيد بسماع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان، قبالة السواحل العُمانية، ووقوع هجوم يستهدف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عمان. وأكدت أن موانئ باكستان وسلطنة عمان، تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط، مبينة أن الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج.

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