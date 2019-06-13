الطيران الإسرائيلي يؤكد قصفه أهدافًا "تحت الأرض" لحماس

أكد الجيش الإسرائيلي إغارة قواته الجوية الليلة الماضية على ما يسمي "بنية تحت أرضية" تابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية ما هي الا ردا على إطلاق قذيفة أمس من قطاع غزة، وحمل حركة حماس "مسؤولية

ما يحدث في غزة أو ينطلق منها".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق اعتراضه لصاروخ أطلق من غزة نحو جنوب إسرائيل في منتصف ليلة الأربعاء.

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وتسبب الصاروخ في انطلاق صفارات الإنذار في بلدة نيريم

في مستوطنة أشكول.

من جهتها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية في وقت سابق أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما يذكر أن إسرائيل فرضت حظرا بحريا تاما على قطاع غزة، ومنعت صيادي الأسماك المحليين من دخول البحر، ردا على ما أسمته "موجة هجمات ببالونات حارقة ومتفجرة".