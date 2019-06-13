يونيسيف تحذر من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال بالعراق

حذرت منظمة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال بالعراق إلى نصف مليون طفل.

وقالت المنظمة - في بيان لها وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، اليوم الخميس، إن حوالي نصف مليون طفل ما دون

لها وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، اليوم الخميس، إن حوالي نصف مليون طفل ما دونسن الخامسة عشرة في العراق تركوا مقاعد الدراسة، واضطروا إلى العمل في مهن بعضها شاق وقاس، لتأمين قوت عائلاتهم، بسبب الحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية التي توالت على البلاد.

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