وفاة حالة ثانية مصابة بفيروس الإيبولا في أوغندا

أعلنت السلطات الصحية في أوغندا وفاة حالة ثانية في البلاد بعد إصابتها بفيروس "إيبولا"، المتفشي حاليًّا في دولة الكونغو المجاورة لها.

وأعربت وزارة الصحة في أوغندا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - عن قلقها إزاء وفاة صبي كونغولي

في أوغندا، مضيفة أن العديد من أفراد أسرته أصيبوا بالفيروس وتم علاجهم في مستشفى "بويرا" بالقرب من حدود أوغندا مع الكونغو الديمقراطية.وكانت منظمة الصحة العالمية رصدت أمس الاربعاء إصابة حالتين جديدتينبفيروس إيبولا في أوغندا.يذكر أن وزيرة الصحة الأوغندية روث آنج قالت أمس الاربعاء إن طفلا توفي أول أمس متأثرا بإصابته بالفيروس، وهو حالة الوفاة الأولى جراء الإصابة بالإيبولا في أوغندا منذ ظهور الوباء في الكونغو الديمقراطية قبل عشرة أشهر، علما بأن الطفل كان سافر مع والديه من الكونغو إلى أوغندا الأحد الماضي.