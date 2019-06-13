قال وزير الخارجية الباكستاني،"شاه محمود قريشي" إن عملية التنمية والتقدم في المنطقة بأكملها ترتبط بإرساء السلام في أفغانستان، مشيرًا إلى أن باكستان ستواصل القيام بدورهاكوسيط في عملية السلام الأفغانية.
واجتمع قريشي، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال الأمريكي في باكستان السفير "بول جونز" في
العاصمة "إسلام أباد" حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن جونز وقريشي تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الوضع الأمني الإقليمي وبشكل خاص في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان:عملية التنمية والتقدم بالمنطقة مرتبطة بالسلام في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.