باكستان:عملية التنمية والتقدم بالمنطقة مرتبطة بالسلام في أفغانستان

قال وزير الخارجية الباكستاني،"شاه محمود قريشي" إن عملية التنمية والتقدم في المنطقة بأكملها ترتبط بإرساء السلام في أفغانستان، مشيرًا إلى أن باكستان ستواصل القيام بدورها

كوسيط في عملية السلام الأفغانية.واجتمع قريشي، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال الأمريكي في باكستان السفير "بول جونز" فيالعاصمة "إسلام أباد" حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن جونز وقريشي تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الوضع الأمني الإقليمي وبشكل خاص في أفغانستان.