روسيا تعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا

أعلن الجيش الروسي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب التي شهدت تصعيداً في المعارك خلال الأسابيع الماضية بين قوات النظام والفصائل المنتشرة في المنطقة.
وقال مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا في بيان "بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من 12 يونيو عند الساعة 00,00".
تابع البيان "وبالتالي، لوحظ خفض كبير في عدد عمليات القصف من جهة المجموعات غير القانونية".
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وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظة إدلب معارك يومية بين الجيش السوري وفصائل عدة على رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية (النصرة سابقاً وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا).
وأدت المعارك في محافظة إدلب إلى مقتل 360 مدنياً منذ أبريل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفر النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح ملايين السكان.
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