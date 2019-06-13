تركيا تتهم الجيش السوري بمهاجمة موقع تابع لها في إدلب

اتهمت تركيا، اليوم الخميس، قوات الحكومة السورية بمهاجمة نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب في سوريا.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن ثلاثة جنود أتراك أصيبوا إصابات طفيفة في الهجوم ولحقت أضرار ببعض المعدات والمنشآت.

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واعتبرت الوزارة أن الهجوم متعمد واستخدمت فيه 35 قذيفة مورتر، مؤكدة أن أنقرة قدمت احتجاجات لموسكو بشأن الواقعة.

وتوصلت تركيا وروسيا في شهر سبتمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب. لكن تنفيذه لم يكتمل.