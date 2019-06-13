الحزب الحاكم في تايوان يرشح الرئيسة لولاية ثانية

حصلت رئيسة تايوان تساي إنج ون، اليوم الخميس، على الضوء الأخضر للترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل 2020، بعد التغلب على منافسها الوحيد في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب الحاكم.

وقال تشو جونج تاي، رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم، للصحفيين في تايبيه، إن تساي فازت بنسبة 36% من الأصوات مقابل 27% لرئيس الوزراء السابق لاي تشينج تيه في الاقتراع العام للحزب.

وسوف يتم الإعلان الرسمي للنتائج يوم الأربعاء المقبل.

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وقال تشو عن الاقتراع، الذي أجري من يوم الإثنين إلى الأربعاء هذا الأسبوع وصوت فيه أكثر من 16 ألف شخص، "إننا نعتز بمثل هذه الآلية الديموقراطية".

من ناحية أخرى، يتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الحزب القومي الصيني المعارض، من بينهم الرجل الأكثر ثراءً في الجزيرة تيري جو، رئيس مجموعة "فوكسكون" للتكنولوجيا. وسوف تعلن النتيجة في منتصف يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تجري تايوان الانتخابات الرئاسية في يناير 2020.