نواب حزب المحافظين البريطاني يصوتون لاختيار خليفة لماي اليوم

يجري حزب المحافظين البريطاني أول جولة تصويت، اليوم الخميس، لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
وأعلن عشرة أشخاص ترشحهم لخلافة ماي، ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا، كما يعد وزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الداخلية ساجد جاويد من بين أبرز المرشحين.
وخلال جولة التصويت التي تجرى اليوم الخميس، يتعين على المرشح الحصول على دعم 17 صوتاً من نواب حزب المحافظين على الأقل للانتقال إلى الجولة الثانية.
وستعقد الجولة الثانية يوم الاثنين وسيتعين على المرشح الحصول على دعم 33 نائباً محافظاً، وسيتواصل التصويت خلال الأسبوع حتى تصفية المرشحين إلى اثنين.
وسيحسم أعضاء الحزب، البالغ عددهم 160 ألفاً، الفائز بعد ذلك، ويتوقع الإعلان عن النتيجة بداية من 22 يوليو. وسيتسلم الفائز بعد ذلك مهام رئاسة الوزراء من ماي.
وكانت ماي استقالت رسميا الأسبوع الماضي بعدما فشلت في تأمين موافقة برلمانية للاتفاق الذي تفاوضت بشأنه لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
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