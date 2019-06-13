كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الياباني: تعرض ناقلتي شحن لهما صلة باليابان للهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول ياباني، اليوم الخميس، بأن ناقلتي نفط كانتا تحمل شحنتين لهما صلة باليابان تعرضتا للهجوم.

وذكر وزير التجارة الياباني، وفقاً لمتابعة "اليمن العربي"، بتعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم.

وبين وزير التجارة الياباني، استهداف ناقلة النفط كوكوما كوراجس في خليج عمان.

وتضاربت الأنباء، اليوم الخميس، بشأن غرق إحدى ناقلات النفط بخليج عمان بعد تعرضها لانفجارين مع ناقلة أخرى.

وبحسب متابعة "اليمن العربي"، فإن وسائل إعلام أكدت "تضرر هيكل الناقلة كوكوكا كوريجيوس لكنها لم تغرق".

فيما ذكرت، وسائل اعلام إيرانية ، نقل 44 بحارا من ناقلتي النفط إلى ميناء جاسك جنوب إيران.

وأعلنت وسائل اعلام إيرانية غرق السفينة فرانت ألتير والشركة المعنية تؤكد اشتعالها.

وبينت وكالة "رويترز"، أن شركة فرنتلاين أكدت أن الناقلة فرنت ألتر مشتعلة.

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ونفت وسائل إعلام غرق الناقلة كوكوكا كوريجيوس وأكدت أنها لا تزال في منطقة الخليج.

وكانت قد تم إجلاء 21 من أفراد طاقم ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم.

وشددت وكالة "رويترز"، أن "شحنة الميثانول في ناقلة كوكوكا كاريدجس سليمة، وبأن "أضرار أصابت الجانب الأيمن لإحدى ناقلتي النفط".

وكانت البحرية الأميركية، أعلنت إصابة ناقلتي نفط بأضرار في هجوم في خليج عُمان.

وقال الأسطول الخامس، إن "البحرية الأميركية تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم، مؤكداً علمه بالهجوم على ناقلتي النفط

وذكر الأسطول الأميركي "تلقينا نداء استغاثة من سفينتين تعرضتا لهجوم في بحر عُمان".

وترددت أنباء أن السفينتين المستهدفتين ترفعان علمي جزر مارشال وبنما.