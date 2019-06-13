كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تسوء أكثر فأكثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية بثت الخميس، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.

وصرح بوتين لتلفزيون (مير): "إنها (العلاقات) تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر".

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وأدلى بوتين بهذه التعليقات قبيل قمة لمجموعة العشرين في وقت لاحق هذا الشهر باليابان، حيث من المحتمل أن يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب.