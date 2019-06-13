كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي سوري: هكذا شاركت قطر في الحرب الأهلية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علَّق وائل العجي (بريطاني الجنسية - سوري الأصل) في رسالة بعثها إلى تحرير صحيفة التلغراف على اتهام حمد بن جاسم للسعودية بالتدخل في الحرب الأهلية السورية.

وقال العجي: "سيدي المحترم – لقد اشتكى الشيخ حمد بن جاسم، أحد كبار أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة، في مقابلة مع التلغراف (في السابع من يونيو) من سياسات المملكة العربية السعودية تجاه حكومته، مدعياً أن الرياض "متواطئة" في إحداث كارثة الحرب السورية الأهلية وأزمة اللاجئين المصاحبة لها".

وتابع: "وبصفتي بريطاني سوري ومدافع عن حقوق الإنسان ومن الأتباع الفخورين للحزب المحافظ، يمكنني أن أقول بثقة إنه لم يُلحق أي بلد من البلدان ضرراً بقضية التغيير الديمقراطي في سوريا كالضرر الذي أحلقته بها قطر. فمنذ بدأت المظاهرات السلمية في عام 2011، سعت قطر إلى تمكين المعارضة الإسلامية وأفرعها المسلحة وتقويض الأصوات المعتدلة والعلمانية التي كانت تحاول تجنب الوقوع في الحرب الأهلية".

Advertisements

كما أضاف: "وقد أقر الشيخ حمد بن جاسم، في مقابلة تلفزيونية أجريت معه عام 2011، أن بلاده ربما كان لها "علاقة" بجبهة النصرة التي تعد فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا، بيد أنه قد نفى معرفته بأي شيء حول ذلك الأمر. ولكن في ذات العام، عندما كانت قطر تسعى إلى إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين كرهائن في العراق، قامت بدفع ملايين الدولارات لجماعات إرهابية سورية وعراقية، بما في ذلك فرع تنظيم القاعدة".

وختم قائلاً: "لقد قامت قطر، التي تعتمد بصورة كبيرة على الدعم السياسي والعسكري البريطاني، باستغلال ثروتها الكبيرة للتدخل في السياسات الإقليمية عبر دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة. ولكي تتمكن قطر من تجاوز العزل الإقليمي الذي تواجهه، يجب عليها أن تلقي نظرة طويلة وثاقبة على سياساتها غير المدروسة، والتي تؤتي نتائج عكسية. لا يمكن إخفاء أو تجاهل أثر الدمار الذي خلفته (قطر) في الشرق الأوسط وما وراءه".