كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم يستهدف ناقلة تايوانية في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز"، إن الناقلة فرنت ألتير كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت غرينتش).

وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون، شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.