كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاعات قوية في أسعار النفط بعد حادثة الناقلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعيد الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في خليج عُمان.

فقد ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3 في المئة، ليصبح عند الساعة السابعة والنصف تقريبا بتوقيت غرينتش 61.82 دولارا للبرميل، وتقدر نسبة الـ3 في المئة بنحو 1.80 سنتا.

أما النفط الأميركي الخفيف فقد ارتفع بنسبة 2.8 في المئة، ليصبح عند 52.59 دولارا للبرميل الواحد. ويقدر الارتفاع في سعره بنحو 1.45 بعد الحادث.

ومنذ بداية ورود تقارير عن حادثة خليج عُمان، بدأت أسعار النفط في الصعود.

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وكانت وكالات الأنباء أفادت في وقت سابق الأربعاء، بتعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، وذكرت وكالة "رويترز" أحد إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد.

وقالت الوكالة أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.

وأضافت نقلا عن المصادر أنه تم إخلاء ناقلتَي النفط في خليج عمان.