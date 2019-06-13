كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الهندي: لا ناجون في موقع تحطم الطائرة المفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سلاح الجو الهندي، في بيان اليوم الخميس، إن ثمانية من أعضاء فريق الإنقاذ وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة الهندية المفقودة صباح اليوم، ومع ذلك، لم يكن هناك ناجون في موقع التحطم.

وجاء في البيان: "يشيد سلاح الجو الهندي بالمحاربون الشجعان الذين فقدوا حياتهم خلال حادث تحطم طائرة An32 في الثالث من يونيو 2019 ويقف إلى جانب عائلات الضحايا. يرقدون في سلام".

وأقلعت الطائرة في الساعة 12.25 بالتوقيت المحلي (06.55 بتوقيت جرينتش) في 3 يونيو وتوجهت إلى ولاية أروناتشال براديش الهندية المجاورة، حيث كان من المفترض أن تهبط بعد ساعة في مطار عسكري بالقرب من قرية ميشوكا، ومع ذلك، فقد الاتصال مع الطائرة.

في نفس اليوم، شن الجيش الهندي، مع الحكومة والهياكل المدنية، عملية بحث واسعة النطاق.