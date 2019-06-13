كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن ناقلتي النفط المستهدفتين أحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم بنما.

ونشرت الوكالة صورا للناقلتين، مضيفة أن إحدى الناقلتين (FRONT ALTAIR) تتبع جزر مارشال والناقلة الأخرى (Kokuka Courageous) ترفع علم بنما.

Advertisements

وذكرت الوكالة أنه تجري الآن عملية إخلاء الناقليتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية توجهت نحو الناقلة (FRONT ALTAIR) التي تحترق في بحر عمان.

من جهتها قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة "تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به" في بحر عمان.