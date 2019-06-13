كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة بريطانية تقول إنها تحقق في حادث خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز "تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.