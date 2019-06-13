بنشيخة: ” أنا سعيد جدا بالعودة للتدريب في البطولة الاحترافية”

عبر الجزائري عبد الحق بنشيخة، عن سعادته الكبيرة بعودته للبطولة الاحترافية، بعد أن وقع بشكل رسمي على عقد لتدريب فريق مولودية وجدة، خلفا لمدربه السابق، عزيز كركاش، من أجل الإشراف على النادي في المنافسات المحلية، الموسم المقبل.

وقال بنشيخة، في أول تصريح له بعد التوقيع، خص به قناة “الرياضية”، إنه سعيد جدا بعودته للمغرب والتدريب في البطولة الاحترافية، وشغوف بخوض تجربة أخرى مع فريق جديد طموح من قيمة مولودية وجدة”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن طموحه مع المولودية هو الظهور بوجه أقوى من ذلك الذي ظهر به هذا الموسم، واللعب على احتلال المراكز الأمامية.

وعلى الرغم من تمكن كركاش، من تحقيق الهدف الذي رسمه مع النادي، وهو ضمان البقاء في قسم الكبار، إلا أن النادي الوجدي كان مصرا على التعاقد مع بنشيخة.

ويعتبر بنشيخة، من أكثر المدربين الجزائريين العارفين بالكرة المغربية، إذ سبق له وأن أشرف على مجموعة من الأندية، من بينها الدفاع الحسني الجديدي، الرجاء البيضاوي، اتحاد طنجة، والمغرب التطواني.