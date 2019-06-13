الاحتلال يجرب صافرات الإنذار بالجولان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في منطقة المجلس الإقليمي "جولان" في المنطقة الشمالية من الجولان السوري المحتل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات "أودم" و" مروم غولان” وقرية بقعاتا، فيما يتم فحص أسباب إطلاق صفارات الإنذار.
وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، إن التحذيرات حيال سماع صفارات الإنذار في الجولان، تأتي في سياق فحص الجيش لمنظومة الصافرات التي لم تسمع في التجمعات السكنية.
وفجر أمس الأربعاء، قصف جيش الاحتلال مواقع عسكرية لقوات النظام السوري وحزب الله في درعا والقنيطرة، واستهدف القصف تحصينات عسكرية لجيش النظام في موقع تل الحارة شمال غرب محافظة درعا، وموقعين آخرين في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وقرية المهدمة في القنيطرة.
وفي الأسبوع الماضي، رصد جيش الاحتلال، محاولة إطلاق قذائف من سورية باتجاه الجولان السوري المحتل، حيث دوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلي بمنطقة الجولان، عقب إطلاق قذائف مضادة للطائرات من الأراضي السورية، عبرت مناطق خط وقف إطلاق النار.
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