تشويش الدراسة بثانوية بسخنين احتجاجا على ممارسات الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علقت لجنة معلمين مدرسة جمال طربية الثانوية في سخنين الدراسة صباح اليوم الخميس، عبر تشويش الدراسة في الحصة الأولى، وذلك احتجاجا على اقتحام قوات من الشرطة للمدرسة لتنفيذ حجوزات على ممتلكات للموظفين وللجنة المعلمين

وأصدرت لجنة المعلمين في المدرسة بيانا عممته على وسائل الإعلام، انتقدت من خلاله اقتحام الشرطة للمدرسة، وأعلنت من خلالها عن الخطوات الاحتجاجية التي تمثلت بتشويش الدراسة بالمدرسة في الحصة الأولى.

وجاء في بيان لجنة المعلمين: " قمنا بتشويش الدراسة في الحصة الأولى، وذلك احتجاجا على اعتداء شرطة جباية مجهولة على حرمة المدرسة وطاقم العاملين في المدرسة، حيث اقتحم غرباء المدرسة يوم الأربعاء 12.6.2019 بحجة تنفيذ حجز سيارة أحد المعلمين واستعملوا العنف الكلامي مع جميع الحاضرين من معلمين وموظفين وحارس من المدرسة أمام أعين الطلاب، وبعد ذلك قاموا باستدعاء الشرطة التي قامت بدورها باعتقال ثلاثة موظفين".

وعلى إثر ذلك تمّ عقد اجتماع طارئ صباح اليوم الخميس، في المدرسة، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات احتجاجية ومتابعة الموضوع مع البلدية لتصعيد الاحتجاج حتى يتم الإفراج عن موظفي المدرسة.