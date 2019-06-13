الاحتلال يعتقل موظفين من دائرة الأوقاف بالأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدير الأعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الإعمار، من ساحات المسجد الأقصى.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى واعتقلت مدير الإعمار في الأوقاف الإسلامية، المهندس بسام الحلاق، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة.

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وأوضح الدبس أن عامل لجنة الإعمار كان يقوم بإصلاح بلاطة واحدة في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك اقتحمت الشرطة المكان ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله، ولدى حضور المهندس الحلاق قامت باعتقاله أيضا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض قيودها على كافة أعمال الترميمات في الأقصى، وتلاحق طواقم لجنة الإعمار بالاعتقال والتوقيف والإبعاد عن الأقصى.