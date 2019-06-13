اليوم في حيفا: افتتاح معرض كتاب جمعية الثقافة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفتتح جمعية الثقافة العربية في حيفا، اليوم الخميس، معرض الكتاب الذي يمتد على مدار خمسة أيام حتى يوم الإثنين 17 حزيران، في المركز الثقافي العربي (شارع شبتاي ليفي 7).

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور الساعة السادسة مساءً، بعرض موسيقي مع الفنان غسان بيرومي وكلمات لمديرة الجمعية رلى خوري ورئيس الهيئة الإدارية أنطوان شلحت، سيعلنون فيها عن آخر المستجدات المتعلقة بعمارة المركز الثقافي العربي والبدء في ترميمها.

وعند الساعة السابعة مساءً، يُنظم محاضرة افتتاحية للمعرض يُقدّمها الباحث إسماعيل ناشف بعنوان "مهمة الباحث/ة، في عبء السؤال الفلسطيني"، يحاوره فيها الصحافي ربيع عيد.

ويجمع المعرض إصدارات خمسة مراكز أبحاث فلسطينية وعربية في مكان واحد، هي: "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، و"مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة"، و"مدار- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة"، و"مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة"، و"مسارات- المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات"، إضافة إلى زاوية خاصة بكتب ومنشورات من أرشيف الجمعية.

جانب من المعرض

وتقام بعد غدٍ الجمعة حلقة قراءة مع مجموعة "إنسانيات" حول "السيادة والدولة"، ويعقبها حفل توزيع جوائز مسابقة القصّة القصيرة لطلاب المدارس الإعداديّة والثانويّة التي نظمتها "جمعية الثقافة العربية" مؤخرًا. وفي اليوم الثالث، تعقد ورشة للأطفال بعنوان "فن طي الورق الياباني؛ الأوريغامي" يديرها عمر عمّوري.

كما ينظّم حفل توقيع كتاب "العرب الدروز في إسرائيل مقاربات وقراءات نظريّة وسياسيّة ناقدة" الصادر حديثًا عن "مدى الكرمل" يشمل حوارًا مع محرر كاتبه الباحث يسري الخيزران تديره نضال رافع، وحفل إشهار كتاب "سيسموغرافيا الهويّات: الانعكاسات الأدبيّة لتطوّر الهويّة الفلسطينيّة في إسرائيل، 1948 - 2010" من إصدار "مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة"، يعقبه حوار مع مؤلّفه منار مخول تديره مريم فرح. وتوقيع لكتاب "التديُّن في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل" من إصدار "مركز مسارات" يضمّ حواراً مع كاتبه جوني منصور يديره أحمد دراوشة. وكتاب "لمعاينة الجمهور" لرونا سيلع الذي سيحاورها الكاتب علاء حليحل.

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ويُعقد في اليوم الأخير ندوة حول ثلاثة من الكتب الأخيرة للمفكر العربي عزمي بشارة صدرت عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، هي: "الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة"، و"في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟"، و"تنظيم الدولة المكنى داعش"، يتحدّث خلالها الباحثون علي حبيب الله، ومهند مصطفى، ورامي منصور، ويديرها أنطوان شلحت.

جانب من المعرض

ويضم المعرض مئات العناوين المتخصّصة في مجالات عدّة: العلوم السياسيّة، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والفلسفة والفكر، والإعلام والدراسات الثقافيّة، والعلاقات الدوليّة، القضية الفلسطينيّة، ودراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، والمذكرات، ومجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها.

وسيشمل المعرض مجموعة بازارات فنيّة لمنتوجات فنانين فلسطينيين محليين، ورسم غرافتي ومعرض صور ومقهى.

بدورها قالت مديرة جمعية الثقافة العربية رلى خوري أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة نشاطات الجمعية الثقافيّة لعام 2019، والتي تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة، ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة الثقافة العربيّة وتوفير الكتب والإصدارات المهمة من العالم العربي وفي فلسطين للقراء والجمهور في الداخل الفلسطيني.

وسيكون المعرض مفتوحًا أمام الجمهور يوم الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى التاسعة مساءً. ويومي الخميس والإثنين من الساعة الرابعة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.