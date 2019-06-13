مستوطنون يعطبون مركبات بنابلس وتجريف أراض بعصيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، إطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس جنوب نابلس، فيما جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس، بهدف توسعة معسكر تابع لجيش الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات صحفية، إن مستوطني يتسهار اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس فجرا، وأعطبوا إطارات مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، وعدة منازل.

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح، في تصريحات صحفية، إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال، تقوم بأعمال تجريف لأراض تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف محاذية للمعسكر المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.

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وأضاف، أن المعسكر الذي أقيم في العام 2014، شهد أعمال توسعة في العام 2018، واليوم عادوا لتجريف المزيد من أراضي المواطنين.

وأكد صالح أن قوات الاحتلال سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر.