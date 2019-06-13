قرار بإعادة مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الترجي التونسي عشرة أيام للطعن في قرار إعادة مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في ملعب محايد، كما جاء على صفحة فيس بوك الرسمية للفريق التونسي. وجاء في قرار الكاف الذي أرسله للترجي بأن شروط اللعب والشروط الأمنية حالت دون النهاية الطبيعية لمباراة النهائي، في إشارة إلى غياب تقنية الفار، والجوانب التنظيمية والأمنية التي رافقت المباراة ولم تكن في مستوى الحدث.

أعلن الترجي الرياضي التونسي الأربعاء على صفحته على فيس بوك أنه تلقى مراسلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يعلمه من خلالها رسميا بقراره إعادة مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في ملعب محايد.

وجاء في رسالة الكاف، بحسب الصفحة الرسمية للترجي التونسي على فيس بوك أن القرار اتخذ بالإجماع وأن شروط اللعب والشروط الأمنية حالت دون النهاية الطبيعية للمباراة، في إشارة إلى غياب تقنية الفار، والجوانب التنظيمية والأمنية التي رافقت المباراة ولم تكن في مستوى الحدث.

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وتضمن القرار كذلك، تذكير للترجي بأن أمامه مهلة عشرة أيام من أجل الطعن في الحكم لدى محكمة التحكيم الرياضية "الطاس".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر الأربعاء في اجتماع عقده في باريس إعادة إجراء مباراة الإياب بين الترجي والوداد على أرض محايدة بعد نهاية كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها في مصر من 21 حزيران/يونيو لغاية 19 تموز/يوليو.

وتوقفت المباراة، والتي أقيمت في 31 أيار/مايو في تونس، لنحو ساعة ونصف بعد أن احتج الفريق المغربي على استحالة اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو "فار" بعد رفض هدف سجله في مرمى مضيفه. وانسحب الوداد من أرض الملعب ليعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما نهاية المباراة وفوز الترجي باللقب.