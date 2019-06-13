شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يدعو إيران إلى القيام بدور "بناء" بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إيران إلى أداء "دور بناء" من أجل السلام في الشرق الأوسط، في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، في طهران.

وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع روحاني، "من الأساسي أن تؤدي إيران دوراً بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط".

ووصل شينزو آبي، اليوم الأربعاء، إيران في زيارة تستغرق يومين، وسط تصاعد الخلاف على برنامج إيران النووي.