شكرا لقرائتكم خبر عن 12 غارة للتحالف بصنعاء واستمرار التحليق وعدة غارات بذمار والان مع التفاصيل
كثف طيران التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، من غاراته على مواقع الحوثيين في صنعاء وذمار.
وبينت مصادر أن طيران التحالف قصف عدة مواقع للحوثيين بصنعاء في وقت يستمر التحليق إلى لحظة كتابة الخبر.
ووفق المصادر، فإن الغارات التي استهدفت مواقع بصنعاء، 12 غارة منها 8 غارات على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة ، وغارتين على معسكر الصيانة الذي يسيطر عليهما الحوثيون.
كما شنت المقاتلات غارتين على جبل ذباب بمديرية بني حشيش.
وفي ذمار ، جنوب صنعاء 100 كم، شن طيران التحالف عدة غارات في مدينة ذمار والتحليق مايزال مستمر.
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