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حبس وزير النقل الجزائري السابق بتهم فساد

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أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري، الأربعاء، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمر بحبس وزير النقل والاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، بعد ساعات من سجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

وجاء في بيان للتلفزيون: "إيداع وزير النقل والاشغال العمومية السابق الحبس المؤقت في سجن الحراش" غرب العاصمة.

وكان زعلان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تدفعه الحركة الاحتجاجية للاستقالة.

وكانت النيابة العامة استجوبت في أبريل (نيسان)، وزير المالية والمحافظ السابق للبنك المركزي.

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