شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تسجل عجزاً في الميزانية 208 مليارات دولار في مايو والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 208 مليارات دولار في مايو (أيار)، مع فشل زيادة متواضعة في الإيرادات في تعويض قفزة في الإنفاق العسكري والإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

وهذا هو أعلى عجز على الإطلاق لشهر مايو (أيار)، ويزيد كثيراً عن متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع صحافي والبالغ 185.5 مليار دولار.

وقفز الإنفاق الحكومي إلى 440 مليار دولار بزيادة قدرها 21% عن مايو (أيار) 2018، في حين ارتفعت الإيرادات 7% إلى 232 مليار دولار.

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وقدمت الرسوم الجمركية دعماً متواضعاً لإيرادات الحكومة مع ارتفاعها إلى 5 مليارات دولار على مدار الشهر، من 3 مليارات دولار في مايو (أيار) 2018. وزادت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على بضعة شركاء تجاريين رئيسيين أبرزهم الصين.

وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات إلى 6 مليارات دولار في مايو (أيار) من 7 مليارات دولار قبل عام. وارتفع الانفاق العسكري إلى 62 مليار دولار.

وبلغ مجمل العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 739 مليار دولار، مقارنة مع 532 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر (تشرين الأول).