شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:41 صباحًا, 13 يونيو 2019 م المناطق_وكالات نقلت وكالة بلومبرج، عن البحرية الأمريكية تأكيدها تلقي رسائل استغاثة من ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في منطقة خليج عمان.

وأشار الوكالة إلى أن السفينتين تعرضتا للتدمير وذلك بعد أنباء عن تواصل اشتعال النيران بالناقلتين بعد تعرضهما لهجوم بـ”طوربيد”.

وأشارت وكالة رويترز إلى انه جرى إخلاء طاقم ناقلتى النفط في هليح عمان بعد تعرضهما للهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.