إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال والثانية بنما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مصادر إعلامية إن إحدى ناقلتي النفط التي تعرضتا لحادث في بحر عمان قرب الساحل الإيراني كانت ترفع علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما. من جانبها قالت شركة "درياد جلوبال" البحرية، إن إحدى السفن مملوكة لشركة فورنت لاين النيرويجية وترفع علم جزر مارشال. وأضافت "درياد" أن السفينة كانت "مشتعلة بالنيران وانجرفت"، ولم تقدم سببا لهذا الحادث.

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