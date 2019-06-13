"التعاون الإسلامي" عن هجوم أبها: مخطط يائس لزعزعة أمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي وأسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه نهج عدائي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، تلقت العين الإخبارية" نسخة منه.

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وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة "يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة".

كما اعتبره العثيمين "تنفيذا لمخططات تآمرية ضد السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها".

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن هجوم إرهابي حوثي استهدف صالة القدوم في مطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إلحاق أضرار مادية.

وفي أعقاب الهجوم، نددت دول ومنظمات دولية، بالاعتداء الذي نفذته مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وأراضيها.

وعلى نفس النهج، سارت منظمة التعاون الإسلامي، التي جدد العثيمين دعمها وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب.



وأشار إلى أن "الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفذون مخططا يائسا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها".