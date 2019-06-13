العلاقات الإماراتية الألمانية.. 47 عاما من التعاون الدبلوماسي المثمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 47 عاما تشهد على علاقات دبلوماسية، وشراكة استراتيجية متميزة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كشجرة غرس جذورها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر ترعرعها على يد أبنائه.

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