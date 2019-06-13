متحدث باسم إحدى ناقلتي النفط: ليست معرضة للغرق

قال متحدث باسم شركة "بي.إس.إم شيب مانجمت" (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس إن السفينة حدثت بها أضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم الخميس لكنها غير معرضة للغرق.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث (لم تسمه) أن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث "كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق".

وأشار إلى أنها كانت في طريقها من السعودية إلى سنغافورة وتحمل شحنة من الميثانول أكد على أنها سليمة.

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وكشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بعد 45 كم من ساحل إيران.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية للحادث تشير إلى أنه على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.

وأشارت إلى أن شركة "درياد جلوبال" (Dryad Global) وهي شركة استخبارات بحرية، حددت بصورة أولية السفن التي يتعلق بها الحادث باسم MT Front Altair، وهي ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال.

وأضافت أن السفينة كانت "مشتعلة بالنيران وانجرفت"، ولم تقدم سببا لهذا الحادث.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، أعلنت حالة التأهب في وقت مبكر الخميس، دون توضيح تفاصيل إضافية؛ لكنها قالت إنها تحقق.

من جانبها، أكدت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع في بحر عمان بالقرب من السواحل الإيرانية.