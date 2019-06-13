الشرطة الهندية تداهم مواقع لأنصار داعش جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت شرطة مكافحة الشغب الهندية 7 مواقع لأنصار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

وأعلنت الشرطة أنها تقوم حاليا باستجواب العديد من المشتبه بهم الذين يمكن أن يكون لهم علاقة بهندي تم اعتقاله في أبريل/نيسان للاشتباه بأنه من أنصار زهران هاشم، العقل المدبر لتفجيرات 21 أبريل/نيسان في سريلانكا التي أودت بحياة 253 شخصا.

وذكرت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية في بيان أن "المتهم الرئيسي" في قضية كويمباتور، وهو محمد ازرالدين (32 عاما) "صديق على فيسبوك" لهاشم.

وأورد البيان خمسة أشخاص آخرين من كويمباتور، قال إنهم "يقومون بنشر أيديولوجية التنظيم الإرهابي المحظور (داعش) على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد شبان ضعفاء، لتنفيذ هجمات إرهابية في جنوب الهند وخصوصا في كيرالا وتاميل نادو".