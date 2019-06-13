هيئة بحرية بريطانية: حادث السفن على بعد 45 كم من ساحل إيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بعد 45 كم من ساحل إيران.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية للحادث تشير إلى أنه على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.
وأشارت إلى أن شركة "درياد جلوبال" (Dryad Global) وهي شركة استخبارات بحرية، حددت بصورة أولية السفن التي يتعلق بها الحادث باسم MT Front Altair، وهي ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال.
وأضافت أن السفينة كانت "مشتعلة بالنيران وانجرفت"، ولم تقدم سببا لهذا الحادث.
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، أعلنت حالة التأهب في وقت مبكر الخميس، دون توضيح تفاصيل إضافية؛ لكنها قالت إنها تحقق.
من جانبها، أكدت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع في بحر عمان بالقرب من السواحل الإيرانية.
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