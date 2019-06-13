انت الان تتابع ترامب يقر باستعداده لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في انتخابات 2020 الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب ردا على سؤال لقناة "آي بي سي نيوز" حول ما قد يفعله في حال عرضت عليه دولة مثل روسيا او الصين مثل هذه المعلومات "أظن انك ربما تريد أن تستمع (...) ليس هناك أي خطأ في الاستماع".

ونفى اعتبار ذلك بأنه يرقى ليكون بمثابة تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية.

وقال "هذا ليس تدخلا، هم يملكون معلومات (...) أظن أني قد آخذها".

وأضاف "لو ظننت بوجود شيء خاطىء، ربما أذهب الى مكتب التحقيقات الفدرالي (...) فيما لو ظننت أن هناك خطأ ما".

وأدت اتصالات فريق ترامب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى اطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أولي حول طبيعة هذه الصلات، ثم حقق المدعي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل مع الروس وإعاقة للعدالة، اضافة الى جهود مشابهة مستمرة في الكونغرس.

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واستهلكت قضية التدخل الروسي العامين الأولين من ولاية ترامب الرئاسية، لكن يبدو أن تصريحاته الجديدة تشير إلى انه لا يرى شيئا خاطئا في قبول مرشح رئاسي مساعدة من دولة أجنبية.

وذكر تقرير النهائي لتحقيق مولر أنه على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترامب بالتآمر، إلا أنه كان مسرورا كفاية للاستفادة من الحيل الروسية القذرة.

واستغلت المرشحة الديموقراطية للرئاسة اليزابيث وارين تصريحات ترامب لتكرر دعوتها لمحاكمته وعزله.

وكتبت على تويتر "تقرير مولر كان واضحا: هاجمت حكومة أجنبية انتخاباتنا عام 2016 لدعم ترامب، ورحب ترامب بهذه المساعدة، ثم عرقل التحقيق".

وأضافت "الآن، قال إنه قد يفعل ذلك مرة أخرى من جديد. لقد حان الوقت لعزل دونالد ترامب".