الان تتابع التحالف يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء - الخليج 365:
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال سكان محليون، إن الغارات استهدفت جبل ذباب شرق صنعاء، ومعسكر القوات الخاصة في منطقة صباحة غرب صنعاء، الى جانب استهداف معسكر الصيانة شمال العاصمة.
وهزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف. ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين.
وتعهد التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع الميليشيا الإرهابية، بعد هجوم شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين.
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