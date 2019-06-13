الان تتابع ترامب يبلغ الكونجرس: سنرسل جنودا لمحاربة الإرهاب في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونجرس، بنشر عدد محدود من العسكريين الأميركيين في اليمن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش.
وجاء في رسالة من الرئيس الأميركي لأعضاء الكونجرس بمجلسيه: “لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان”.
وأضاف ترامب في رسالته إلى الكونجرس: “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات واليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب”.
وتابع: “القوات المسلحة الأميركية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبلغ الكونجرس: سنرسل جنودا لمحاربة الإرهاب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.